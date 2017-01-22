Команда Коноплянки обыграла аутсайдера Бундеслиги

В матче 17-го тура чемпионата Германии «Шальке» на своем поле с минимальным счетом обыграл одного из аутсайдеров сезона – «Ингольштадт»

Поединок завершился со счетом 1:0, сообщает «Сегодня».

Гол на добавленных арбитром минутах второго тайма забил австрийский нападающий «Шальке» Гвидо Бургшталлер.

Украинский полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка вышел на замену на 85-й минуте матча.

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