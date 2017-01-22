«Черноморец» взял в аренду игрока «Динамо»

«Черноморец» заключил арендное соглашение с полузащитником «Динамо» Александром Андриевским

Договор рассчитан до конца текущего сезона, сообщает «Сегодня».

Напомним, что Андриевский выступал в «Черноморце» с июля 2016 года, провел в команде «моряков» 13 матчей чемпионата страны (забил 1 гол) и одну игру Кубка Украины.

Фото: ФК «Черноморец»