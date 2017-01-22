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Украинка пробилась во второй раунд микста Australian Open

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Свитолиной и Гуччионе будет противостоять шестой сеянный дуэт турнира

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла во второй раунд соревнований смешанных Дуэтов на Открытом чемпионате Австралии

Уже второй год кряду напарником первой ракетки Украины выступает австралиец Крис Гуччионе, сообщает «Корреспондент.net».

Свой первый матч в данном разряде соревнований украино-австралийский дуэт проводил против немки Анны-Лены Гренефельд и колумбийца Роберта Фараха.

Первая партия уверенно отошла Свитолиной и Гуччионе, однако второй сет остался за соперниками, которые оказались сильнее на тай-брейке. В итоге победитель определился в решающей партии, которую Элина и Крис начали гораздо стремительнее и уверенно довели до победы.

В следующем раунде Свитолиной и Гуччионе будет противостоять шестой сеянный дуэт турнира в лице Катерины Синяковой и Бруно Соареса.

Элина Свитолина (Украина)/Крис Гуччионе (Австралия) – Анна-Лена Грёнефельд (Германия)/Роберт Фарах (Колумбия) – 6:3, 6:7 (5), 10:7

Фото: Getty Images

 

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Теги: Australian Open, Свитолина, теннис

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