«Витязь» добыл самую крупную победу в УХЛ

В первом матче игрового дня в рамках 32-го тура претендент на чемпионство «Кременчук» на своей площадке добыл победу над третьей командой чемпионата Украины – криворожским «Кривбассом»

В первых двух периодах шла напряженная равная игра, в которой как кременчужане, так и криворожане имели не мало опасных моментов, но реализовать их не удалось, сообщает «Корреспондент.net».

В итоге все решилось в третьем периоде, когда кременчужане забросили три безответные шайбы в ворота криворожан, на что они ответили единственным голом. На 48-й минуте команда Дмитрия Пидгурского открыла счет в матче усилиями Сергея Кузьмика, который реализовал большинство. Еще через четыре минуты Владимир Романенко удвоил преимущество своей команды. Затем за шесть минут до финальной сирены «Кривбасс» отыграл одну шайбу усилиями Егвения Секирко, но уже через две минуты Илья Коренчук снял все вопросы о победителе в матче.

«Кременчук» добыл восьмую победу кряду и вновь подобрался к лидеру чемпионата Донбассу на дистанцию в три очка, а у «Кривбасса» 51 балл и уверенное третье место.

«Кременчук» – «Кривбасс» - 3:1 (0:0, 0:0, 3:1)

Шайбы: 47:09 Кузьмик (Слыш, Коренчук – больш.) – 1:0; 51:07 Романенко (Гниденко, Варивода) – 2:0; 54:35 Секирко (Савченко, Попов) – 2:1; 56:29 Коренчук (Кузьмик, Слыш) – 3:1

Вратари: Захарченко – Бесхлебный

Броски: 38 – 32

Штраф: 16 – 8

«Кременчук»: Захарченко (Петров); Башко – Андрейкив, Исаенко – Игнатенко, Романенко – Варивода; Коренчук – Кузьмик – Слыш, Гаврик – Гниденко – Кирющенков, Петранговский – Т. Гриценко – Коваленя, Чернышенко – Карпенко – Мельников

«Кривбасс»: Бесхлебный (Вязовов); Катрич – Александров, Белоусов – Декало, Рябенко – Афанасьев, Горлушко; Михеенок – Вал. Алексюк – Слюсарь, Коваленко – Максименко – Ворона, Савченко – Секирко – Попов, Рубан, Куцевич

Во втором поединке в рамках перенесенного 22-го тура белоцерковский «Белый Барс» разгромил харьковский «Витязь», добыв самую крупную победу в чемпионате Украины.

Харьковчане первыми открыли счет на седьмой минуте первого периода, когда Алексанян замкнул передачу партнера по команде на дальней штанге.

Во втором периоде ситуация полностью изменилась и белоцерковцы забросили шесть безответных шайб в ворота харьковчан, чем по сути и похоронили интригу в матче и обеспечили себе победу. В заключительной двадцатиминутке в ворота гостей влетело еще три шайбы, а харьковчане ответили лишь одной.

В составе победителей отметим Сергея Бабинца, который оформил дубль и набрал шесть очков. Также активными были Дмитрий Даниленко, на счету которого дубль и три балла, и Максим Разумов, который забросил шайбу и отдал две результативные передачи.

«Белый Барс» добыл очередную победу и занимает пятое место в турнирной таблице и теперь преимущество команды Александра Куликова над «Витязем» составляет восемь очков.

Сегодня эти команды вновь сыграют между собой в рамках 32-го тура украинской хоккейной лиги.

«Белый Барс» – «Витязь» - 9:2 (0:1, 6:0, 3:1)

Шайбы: 06:43 Алексанян (Ефремов, Поддубный) – 0:1; 21:47 Бабинец (Даниленко, Ядловский – больш.) – 1:1; 24:44 Даниленко (Бабинец, Толкунов) – 2:1; 25:47 Бондаренко (Лесников, Печерских) – 3:1; 27:07 Толкунов (Бабинец, Разумов) – 4:1; 31:00 Бабинец – 5:1; 38:52 Даниленко (Бабинец, Разумов) – 6:1; 40:08 Разумов (Бабинец, Поцелунко – больш.) – 7:1; 49:25 Козиенко (Микулко – больш.) – 8:1; 53:53 Винницкий (Воронин, А. Люльчук – больш.) – 9:1; 59:18 Кривонос (Посевин, Ханин – больш.) – 9:2

Вратари: Краснопольский – Томашук

Броски: 33 – 17

Штраф: 10 – 18

«Белый Барс»: Краснопольский (Власенко); Толкунов – Логач, Ядловский – Поцелуенко, Дворецкий – Д. Гриценко, А. Люльчук – Воронин; Разумов – Даниленко – Бабинец, Бондаренко – Ромащенко – Лесников, Микулко – Печерских – Козиенко, Ромахин – Сеник – Винницкий

«Витязь»: Томашук (Даас); Качмар – Поддубный, Кривда – Гасимов, Одноворченко – Лисин; Посевин – Ханин – Кривонос, Ефремов – Миколенко – Алексанян, Нестерук – Муртыщев – Колядинский

Фото: УХЛ