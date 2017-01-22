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Спорт

НБА. «Кливленд» в овертайме проигрывает «Сан-Антонио» + ВИДЕО

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«Сан-Антонио» побеждает «Кливленд»

В рамках регулярного чемпионата НБА прошли очередные встречи в одной из них действующий чемпион НБА уступил «Сан-Антонио».

«Сан-Антонио Спёрс» добыл победу над лидером Восточной конференции и действующим чемпионом Национальной баскетбольной Ассоциации «Кливленд Кавальерс», матч завершился со счетом 118:115 в пользу гостей. Поединок проходил в равной борьбе и основного времени для выявления победителя командам не хватило. В дополнительное время гостям удалось совершить рывок 7:0, которого хватило для итоговой победы.

Наилучшую результативность в составе «Спёрс» продемонстрировал Кавай Леонард, который записал на свой счет 41 игровое очко, также ему удалось сделать 6 подборов и 5 передач. В составе хозяев Леброн Джеймс и Кайри Ирвинг занесли себе в актив по 29 пунктов. При этом Леброн добавил к ним 6 подборов и 7 результативных передач, а Кайри - 3 подбора и 9 передач.

После игры форвард и наиболее знаковый для «Кливленда» игрок Леброн Джеймс дал свой комментарий, в котором сообщил, что команда, претендующая на титул не может терять мяч после тайм-аута. Напомним, что на последней минуте овертайма матча регулярного чемпионата НБА с «Сан-Антонио Спёрс» лидер «Кавальерс» допустил потерю.

«Мы провалились. Тренер Тайрон Лю определил комбинацию в последнем тайм-ауте, а мы не смогли её разыграть. А ведь мы вышли на площадку после передышки. Имели возможность немного отдохнуть и перевести дух. Команда, претендующая на чемпионский титул, не имеет права вот так выходить после тайм-аута и забывать, как нужно действовать», – цитирует Джеймса ESPN.

Видеообзор игры к вашему вниманию представлен ниже:

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Теги: баскетбол, Кливленд Кавальерс, НБА, Сан-Антонио, Сан-Антонио Спёрс

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