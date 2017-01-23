Украинский полузащитник дебютировал в чемпионате Турции

В матче 18-го тура чемпионата Турции «Фенербахче» принимал дома «Истанбул»
Украинский полузащитник Александр Караваев попал в заявку на матч, и уже в начале второго тайма вышел на поле, сообщает «Сегодня».
Никаких результативных действий вингер не совершил. «Фенербахче» выиграл со счетом 1:0 и теперь только на 4 очка отстает от того же «Истанбула», который лидирует в турнирной таблице.
Напомним, что в своем дебютном матче за турецкий клуб Александр сумел отметиться забитым мячом.
Фото: fenerbahce.org
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Теги: Караваев, Фенербахче, футбол
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