Украинский полузащитник дебютировал в чемпионате Турции

В матче 18-го тура чемпионата Турции «Фенербахче» принимал дома «Истанбул»

Украинский полузащитник Александр Караваев попал в заявку на матч, и уже в начале второго тайма вышел на поле, сообщает «Сегодня».

Никаких результативных действий вингер не совершил. «Фенербахче» выиграл со счетом 1:0 и теперь только на 4 очка отстает от того же «Истанбула», который лидирует в турнирной таблице.

Напомним, что в своем дебютном матче за турецкий клуб Александр сумел отметиться забитым мячом.

Фото: fenerbahce.org