Украинец промазал все три броска в матче НБА

В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Финикс Санз» на выезде обыграл «Нью-Йорк Никс» со счетом 107:105

Украинский центровой «Финикса» Алексей Лэнь провел на площадке почти 10 минут, сообщает «Сегодня».

За это время наш баскетболист набрал 4 очка, сделал 3 плодбора и 1 блок-шот.

Все 4 очка Лэнь заработал со штрафных, а с игры промазал три броска.

В турнирной таблице Западной конференции НБА «Финикс» занимает последнее, 15-е место.

«Нью-Йорк» идет на 11-м месте в Восточной конференции.

Фото: Наталья Ильина.