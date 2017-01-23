Украинец промазал все три броска в матче НБА

В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Финикс Санз» на выезде обыграл «Нью-Йорк Никс» со счетом 107:105
Украинский центровой «Финикса» Алексей Лэнь провел на площадке почти 10 минут, сообщает «Сегодня».
За это время наш баскетболист набрал 4 очка, сделал 3 плодбора и 1 блок-шот.
Все 4 очка Лэнь заработал со штрафных, а с игры промазал три броска.
В турнирной таблице Западной конференции НБА «Финикс» занимает последнее, 15-е место.
«Нью-Йорк» идет на 11-м месте в Восточной конференции.
Фото: Наталья Ильина.
Читайте новости Comments.UA в социальных сетях
Теги: Алексей Лэнь, баскетбол, НБА
Последние новости
|
13:47
|
13:41
|
13:41
|
13:41
Последние статьи
Регионы
Партнеры портала
0