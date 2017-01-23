Сборная Украины проиграла Таиланду

Женская сборная Украины провела свой второй матч на международном турнире CFA International Women´s Football Tournament, проходящего в китайском городе Фошань

На этот раз нашим девушкам противостояла сборная Таиланда, сообщает «Сегодня».

Украинки пытались контролировать мяч, однако особых дивидендов это не приносило.

Таиланд контратаковал и 38-й минуте огорчил голкипера нашей сборной Катерину Самсон.

Во второй половине встречи украинки пытались сравнять счет, однако до финального свистка им это так и не удалось.

После этого поражения нашей команде, чтобы занять второе место, необходимо побеждать Китай в последней встрече.

Таиланд – Украина – 1:0 (1:0)

Фото: ФФУ