Сборная Украины проиграла Таиланду

Женская сборная Украины провела свой второй матч на международном турнире CFA International Women´s Football Tournament, проходящего в китайском городе Фошань
На этот раз нашим девушкам противостояла сборная Таиланда, сообщает «Сегодня».
Украинки пытались контролировать мяч, однако особых дивидендов это не приносило.
Таиланд контратаковал и 38-й минуте огорчил голкипера нашей сборной Катерину Самсон.
Во второй половине встречи украинки пытались сравнять счет, однако до финального свистка им это так и не удалось.
После этого поражения нашей команде, чтобы занять второе место, необходимо побеждать Китай в последней встрече.
Таиланд – Украина – 1:0 (1:0)
Фото: ФФУ
Читайте новости Comments.UA в социальных сетях
Последние новости
|
13:47
|
13:41
|
13:41
|
13:41
Последние статьи
Регионы
Партнеры портала
0