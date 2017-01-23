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Спорт

«Байер» без Юрченко обыграл «Герту»

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Юрченко весь матч провел на лавке запасных

«Байер» в 17-м туре чемпионата Германии обыграл третьею команду турнирной таблицы «Герту»

Забитыми голами у «фармацевтов» отметились Омер Топрак и дважды Хакан Чалханоглу. У гостей забивал Валентин Штокер, сообщает «Сегодня».

Украинец Владлен Юрченко весь матч провел на лавке запасных, а экс-динамовец Александар Драгович получил травму и покинул поле уже на 8-й минуте.

После этого матча «Байер» поднялся на восьмое место, а «Герта» опустилась на пятое.

«Байер» – «Герта» – 3:1

Голы: Топрак (12), Чалханоглу (36, пен, 88), Штокер (44)

«Байер»: Лено, Топрак, Драгович (Та, 8), Венделл, Хенрихс, Кампль, Баумгартлингер, Брандт (Мехмеди, 75), Бельараби (Хавертц, 84), Чалханоглу, Эрнандес.

«Герта»: Ярстейн, Штарк, Платтенхардт, Пекарик, Брукс, Эссвайн (Харагути, 66), Лустенбергер, Дарида (Шибер, 82), Шелбред (Аллаги, 87), Штокер, Ибишевич.

Предупреждения: Ибишевич (53), Штокер (55).

Фото: PHL

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Теги: Байер, Бундеслига, Юрченко

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