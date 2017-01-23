«Байер» без Юрченко обыграл «Герту»

«Байер» в 17-м туре чемпионата Германии обыграл третьею команду турнирной таблицы «Герту»
Забитыми голами у «фармацевтов» отметились Омер Топрак и дважды Хакан Чалханоглу. У гостей забивал Валентин Штокер, сообщает «Сегодня».
Украинец Владлен Юрченко весь матч провел на лавке запасных, а экс-динамовец Александар Драгович получил травму и покинул поле уже на 8-й минуте.
После этого матча «Байер» поднялся на восьмое место, а «Герта» опустилась на пятое.
«Байер» – «Герта» – 3:1
Голы: Топрак (12), Чалханоглу (36, пен, 88), Штокер (44)
«Байер»: Лено, Топрак, Драгович (Та, 8), Венделл, Хенрихс, Кампль, Баумгартлингер, Брандт (Мехмеди, 75), Бельараби (Хавертц, 84), Чалханоглу, Эрнандес.
«Герта»: Ярстейн, Штарк, Платтенхардт, Пекарик, Брукс, Эссвайн (Харагути, 66), Лустенбергер, Дарида (Шибер, 82), Шелбред (Аллаги, 87), Штокер, Ибишевич.
Предупреждения: Ибишевич (53), Штокер (55).
Фото: PHL
Читайте новости Comments.UA в социальных сетях
Теги: Байер, Бундеслига, Юрченко
Последние новости
|
17:48
|
17:44
Экономный онлайн шопинг: недорогая одежда и обувь украинского производителя
|
17:39
|
17:34
За год мошенница собрала полтора миллиона гривен «на помощь участникам АТО и их детям»
Последние статьи
Регионы
Партнеры портала
0