«Будивельник» сенсационно проиграл «Запорожью»

В Запорожье завершился первый матч 1/4 финала Кубка Украины по баскетболу, в котором «Запорожье-ZOG» принимал столичный «Будивельник» и выиграл со счетом 78:73

Киевляне, которые являются одними из лидеров сезона (делят 1-2 места в турнирной таблице Суперлиги с «Химиком"), довольно вяло проводили игру, уступив соперникам в трех из четырех четвертей, сообщает «УНИАН».

Лишь в заключительной 10-минутке столичная команда получила минимальное преимущество - 20:19.

«Химик» на выезде уверенно одолел «Николаев» (82:65), а «Днепр» также в гостях с минимальным счетом обыграл «Черкасские Мавпы» (81:80). Судьба путевок в полуфинал решится в ответных матчах, которые состоятся 3-5 февраля.

«Запорожье-ZOG» – «Будивельник» – 78:73 (17:15, 20:19, 22:19, 19:20)

«Запорожье-ZOG»: Носков - 15 очков, 6 подборов, 2 передачи, 2 перехвата; Лукьянов - 14 очков, 5 подборов, 4 передачи; Конате - 12 очков, 6 подборов, 2 передачи, 1 перехват.

«Будивельник»: Анисимов - 23 очка, 3 подбора, 3 передачи; Дугат - 19 очков, 3 подбора, 6 передач, 4 перехвата; Стефенс - 13 очков, 6 подборов, 3 передачи

Фото: fbu.ua