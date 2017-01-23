Умер украинский двукратный чемпион Европы по велоспорту

Украинский велогонщик Дмитрий Грабовский скончался в результате сердечного приступа

Спортсмену был 31 год, сообщают друзья спортсмена на его странице в Facebook

В 2002 году Грабовский стал чемпионом Европы в командном преследовании, где он вместе с партнерами обогнали немцев на 0,09 секунды. Через год он выиграл этот титул уже в скрэтче.

В том же сезоне Дмитрий стал призером мировых юниорских чемпионатов в гонке по очкам и разделке. В 2004 год он стал чемпионом Европы в командном преследовании, на этот раз среди «андеров». В следующем году Грабовский выиграл разделку молодежного чемпионата Европы. Осенью он уступил только Михаилу Игнатьеву в молодежной разделке чемпионата мира и выиграл менее подходящую ему групповую гонку. В 2006 году Дмитрий проехал десятки итальянских шоссейных велогонок, где зачастую добирался до подиума. На Джиро делле Реджони он выиграл 3 этапа и общий зачет, а на Джиробио уступил всего 5 секунд победителю, Дарио Катальдо. Грабовский также защитил молодежный титул чемпиона Европы.

В 2007-м году Грабовский подписал контракт с Quick Step-Innergetic, но за два год а в бельгийской команде записал себе в актив лишь подиум украинского чемпионата.

Дальнейшим неудачам в карьере способствовала травма спины в результате ДТП, а также чрезмерное употребление алкоголя. В последнее время гонщик проживал с родителями в Израиле и продолжал тренировки.

Фото: facebook.com