Юный талант переходит в Боруссию Дортмунд

Шведский нападающий воспитанник футбольной школы АИКа Александер Исак поставил подпись под контрактом с дортмундской Боруссией.

По информации немецкой прессы футболист эритрейского происхождения подписал соглашение сроком на пять с половиной лет, а сумма трансфера составила 9 миллионов евро.

Исак является воспитанником футбольного клуба из Стокгольма АИКа и находился в системе команды с 6 лет. Рост игрока – 190 см, его возраст можно сказать еще тинейджерский – 17 лет, только начинающего свой футбольный путь таланта, уже сравнивают с легендарным шведом Златаном Ибрахимовичем.

За основную команду Александер провел 24 матча, в которых отличился десятью точными ударами. А за национальную сборную Швеции уроженец Сольна (ранее шведской коммуны, ныне это часть Стокгольма) успел отыграть два матча и забить один мяч.

Напомним, что форвард мог продолжить карьеру в мадридском Реале, но гонку в борьбе за молодым талантом выиграла немецкая сторона. И сам нападающий признался, что лучше он будет пробиваться в основу команды Томаса Тухеля, нежели совершит переход в состав «Сливочных», а затем будет сдан в аренду.

Также к вашему вниманию предлагается видеообзор возможностей новичка немецкой Бундеслиги в общем и Боруссии Дортмунд, в частности. Видео смотрите ниже: