Сербский полузащитник стал игроком «Зари»

Луганская «Заря» объявила о подписании контракта с полузащитником Анджело Качавендой
Сегодня с 18-летним футболистом был подписан четырехлетний контракт, сообщает «Сегодня».
Анджело родом из сербского города Нови-Сад. Выступал за юношеские и молодежные команды «Войводины».
Ранее луганский клуб усилил полузащитник сборной Армении Гегам Кадимян.
Фото: ФК «Заря»
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