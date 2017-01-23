Сербский полузащитник стал игроком «Зари»

Луганская «Заря» объявила о подписании контракта с полузащитником Анджело Качавендой

Сегодня с 18-летним футболистом был подписан четырехлетний контракт, сообщает «Сегодня».

Анджело родом из сербского города Нови-Сад. Выступал за юношеские и молодежные команды «Войводины».

Ранее луганский клуб усилил полузащитник сборной Армении Гегам Кадимян.

Фото: ФК «Заря»