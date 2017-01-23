Футболисты «Реала» бьют рекорды по травматичности

Главному тренеру «Реалу» Зинедину Зидану приходится справляться с крайне сложной задачей, так как основные игроки «королевского клуба» постоянно выбывают из состава команды в связи с высокой травматичностью

За последний год 19 игроков «Реала» травмировались 33 раза, что в общей сложности составило 954 дня в лазарете, сообщает «Сегодня».

В настоящий момент в лазарете клуба находяться Даниэль Карвахаль, Лука Модрич, Марсело, Хамес Родригес, Пепе, Фабиу Коэнтрау, Гарет Бэйл. Также небольшие повреждения у Данило, Роналду и Марко Асенсио.

Фото: volgograd-fc.ru.