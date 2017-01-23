Звезда снукера в седьмой раз выиграл «Мастерс»

Пятикратный чемпион мира по снукеру 41-летний Ронни О’Салливан по прозвищу «Ракета» стал победителем крупного турнира «Мастерс» в Лондоне в седьмой раз в своей карьере

В финале со счетом 10:7 Ронни обыграл Джона Перри по прозвищу «Джентльмен», сообщает «Сегодня».

Ранее никому не удавалось выиграть «Мастерс» семь раз.

Ронни О’Салливан по ходу партии оказался в положении догоняющего – он проигрывал 1:4, но сумел собраться и выиграть встречу.

Победитель турнира получил 200 тысяч фунтов (около 250 тысяч долларов), финалист – 90 тысяч фунтов.

Фото: ShutterStock