МИР

УКРАИНА

false
КАТЕГОРИИ
РЕГИОНЫ
НОВОСТИ
СТАТЬИ
ИНТЕРВЬЮ
МНЕНИЯ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Рейтинг губернаторов
Лицо украинской власти
Герои и Антигерои 2012 года
21 год независимости: превращение в украинца
Дневник эмигранта: Хорошо ли там, где нас нет?
ОНЛАЙН Трансляции
Верховная Рада VII созыва: кто есть кто
Словарь Януковича
Спорт

Украинцы выиграли Кубок мира по лыжным гонкам и биатлону

0

Команда Украины завоевала 56 наград

В Яворове (Львовская обл.) завершился Кубок мира-2017 Международного паралимпийского комитета по лыжным гонкам и биатлону, где первое место в общем зачете заняла сборная Украины

Об этом сообщает пресс-служба Министерства молодежи и спорта Украины.

Команда Украины завоевала 56 наград - 19 золотых, 16 серебряных и 21 бронзовую медали.

Второе место у команды Германии, спортсмены которой завоевали 13 наград - 6 золотых, 4 серебряные и 3 бронзовые награды, третье место - у команды Франции - 7 наград, среди которых 6 золотых и 1 серебряная медаль.

В последний день соревнований, на счету команды Украины - 3 золотые, 3 серебряные и 4 бронзовые медали. В первом старте среди мужчин с нарушениями зрения - весь украинский подиум. Золотую награду завоевал Виталий Лукьяненко (гайд - Борис Бабар) - 38:50.0, серебряная награда у Анатолия Ковалевского (гайд - Александр Мукшин) - 39:11.0, бронзовую награду завоевал Суярко Дмитрий (гайд - Потапенко Василий) - 39:57.7). В этой же категории среди женщин первое и второе место у спортсменок из Украины: Шишкова Оксана с гайдом Казаковым Виталием завоевала золотую награду (33:06.3), Прилуцкая Ольга с гайдом Бабарем Борисом стала обладательницей бронзовой медали - 36:58.0. Весь украинский подиум у женщин в категории стоя: Кононова Александра - первое место (29:36.7), Ляшенко Людмила - серебряная награда (31:09.6), Батенкова Юлия - третье место (33:18.9).

Всего 10 команд из 18-ти, которые принимали участие в Кубке мира Международного паралимпийского комитета по лыжным гонкам и биатлону, завоевали награды.

Спортсмены будут готовиться к чемпионату мира по лыжным гонкам и биатлону, который пройдет в Германии, в Финстерау, с 10 по 19 февраля 2017 года.

Фото: dsmsu.gov.ua

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Теги: биатлон, кубок мира, Украина

Версия для печати

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"> Украинцы провалили масс-старт на этапе Кубка мира

Украинцы провалили масс-старт на этапе Кубка мира

"> Сборная Украины поднялась на третье место в Кубке наций

Сборная Украины поднялась на третье место в Кубке наций

"> Украинка стала десятой в масс-старте Кубка мира

Украинка стала десятой в масс-старте Кубка мира

"> Украинские биатлонисты четвертые в эстафете на Кубке мира

Украинские биатлонисты четвертые в эстафете на Кубке мира

Загрузка...
«ЛНР» через чуму свиней заборонила жителям ввозити продукти – їжу відбирають та викидають
meat23 січня 2017 року набула чинності «постанова» так званого «уряду ЛНР», яка забороняє жителям окупованих районів Луганської області ввозити продукти харчування. За
Учні елітної московської школи звинуватили керівників закладу в сексуальному насильстві
309297Кілька десятків випускників елітної московської «Ліги шкіл» звинуватили директора та його заступника в сексуальному насильстві над учнями, – повідомляє російське видання «Медуза».

Последние новости

17:48

СБУ узнала, откуда у Савченко списки пленных

17:44

Экономный онлайн шопинг: недорогая одежда и обувь украинского производителя

17:39

Сербский полузащитник стал игроком «Зари»

17:34

За год мошенница собрала полтора миллиона гривен «на помощь участникам АТО и их детям»

Читать все »

Последние статьи

общество
Глоссарий 2016 года. Часть первая

Глоссарий 2016 года. Часть первая »

Звезды
Катя Осадчая периодически отдает сына на воспитание бывшему мужу.

Самые красивые мамочки украинского шоу-биза »

Здоровье
Турофобия - боязнь сыра

10 фобий, которые не лечатся »

Власть
партия Наш Край

Вечно перспективный «Наш край» »

Читать все »

Регионы

Харьков

Маяк Свободы, земной шар и фонтан. Что будет на месте снесенного Ленина (ФОТО)

Маяк Свободы, земной шар и фонтан. Что будет на месте снесенного Ленина (ФОТО) »

Запорожье

Буряк нашел виновных в создании катка своего имени (ФОТО)

Буряк нашел виновных в создании катка своего имени (ФОТО) »

Донбасс

Донбассу обещают морозы до -24

Донбассу обещают морозы до -24 »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
Интернет-ресурсам запрещено цитировать и воспроизводить текстовые материалы Информационно-аналитического портала «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua) без указания активной гиперссылки на www.comments.ua (не закрытой от индексирования поисковыми системами) непосредственно в тексте новости, не ниже второго абзаца, а также вносить изменения в тексты без письменного разрешения редакции портала. При воспроизведении или цитировании статей, опубликованных на портале «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua), нужно обязательно указывать имена авторов и источник заимствования. Запрещено перепечатывать, копировать или воспроизводить информацию, которая содержит ссылку на информационные агентства «Интерфакс-Украина», «Українськi новини», УНИАН. Фотографии и другие изображения принадлежат их авторам или правообладателям. Фотографии PHL можно использовать только с письменного разрешения редакции фотоагентства PHL.ua. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. В разделе «Дайджест» публикуются материалы, ранее опубликованные другими СМИ. В разделе «Мнения» публикуются авторские материалы. Все комментарии, который оставляют читатели портала, публикуются на веб-сервисе Disqus (disqus.com) и редакция портала не несет за них ответственность.