Украинцы выиграли Кубок мира по лыжным гонкам и биатлону

В Яворове (Львовская обл.) завершился Кубок мира-2017 Международного паралимпийского комитета по лыжным гонкам и биатлону, где первое место в общем зачете заняла сборная Украины

Об этом сообщает пресс-служба Министерства молодежи и спорта Украины.

Команда Украины завоевала 56 наград - 19 золотых, 16 серебряных и 21 бронзовую медали.

Второе место у команды Германии, спортсмены которой завоевали 13 наград - 6 золотых, 4 серебряные и 3 бронзовые награды, третье место - у команды Франции - 7 наград, среди которых 6 золотых и 1 серебряная медаль.

В последний день соревнований, на счету команды Украины - 3 золотые, 3 серебряные и 4 бронзовые медали. В первом старте среди мужчин с нарушениями зрения - весь украинский подиум. Золотую награду завоевал Виталий Лукьяненко (гайд - Борис Бабар) - 38:50.0, серебряная награда у Анатолия Ковалевского (гайд - Александр Мукшин) - 39:11.0, бронзовую награду завоевал Суярко Дмитрий (гайд - Потапенко Василий) - 39:57.7). В этой же категории среди женщин первое и второе место у спортсменок из Украины: Шишкова Оксана с гайдом Казаковым Виталием завоевала золотую награду (33:06.3), Прилуцкая Ольга с гайдом Бабарем Борисом стала обладательницей бронзовой медали - 36:58.0. Весь украинский подиум у женщин в категории стоя: Кононова Александра - первое место (29:36.7), Ляшенко Людмила - серебряная награда (31:09.6), Батенкова Юлия - третье место (33:18.9).

Всего 10 команд из 18-ти, которые принимали участие в Кубке мира Международного паралимпийского комитета по лыжным гонкам и биатлону, завоевали награды.

Спортсмены будут готовиться к чемпионату мира по лыжным гонкам и биатлону, который пройдет в Германии, в Финстерау, с 10 по 19 февраля 2017 года.

Фото: dsmsu.gov.ua