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НХЛ. «Коламбус» одолел «Оттаву», «Чикаго» побеждает «Ванкувер» + ВИДЕО

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«Коламбус» - «Оттава», фото Reuters

В рамках регулярного чемпионата НХЛ прошли очередные матчи в одном из которых было заброшенно 13 шайб.

В игре регулярного чемпионата НХЛ «Оттава Сенаторз» на домашнем льду уступила в дополнительное время «Коламбус Блю Джекетс» со счетом 6:7.

В составе победившей команды голами отличились Кэм Эткинсон, оформивший дубль и по одной шайбе на счету Ника Фолиньо, Скотта Харрингтона, Александра Веннберга, Лукаша Седлака и Мэтта Калверта. В составе хозяев площадки по два раза отметились Зак Смит и Майк Хоффман и по одному разу Марк Стоун и Кайл Туррис.

«Коламбус» с 68-ю пунктами разместился на первой строчке Восточной конференции, а «Оттава» в этой же конференции располагается на 6 месте, имея в своем активе 55 очков.

В ближайшем туре «Блю Джекетс» 25 января сыграет в гостях с «Айлендерсом», а «Сенаторз» в этот же день примет «Вашингтон».

Видеообзор поединка к вашему вниманию представлен ниже:

В другой встрече регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго» на домашней арене переиграл «Ванкувер» со счетом 4:2.

В составе триумфаторов голами отметились Рихард Паник, Патрик Кейн, Джонатан Тэйвс и Мариан Госса, а в составе гостившей стороны шайбы забросили Трой Стечер и Бо Хорват.

Надо отметить, что Джонатан Тэйвс помимо заброшенной шайбы, отдал три голевые передачи, таким образом набрав 4 очка в игре он был признан первой звездой матча.

«Чикаго Блэкхокс» с 65-ю набранными очками занимает вторую строчку в Западной конференции, а «Ванкувер Кэнакс» в той же конференции идет на девятом месте, записав в свой актив 50 баллов.

В ближайшем туре «Блэкхокс» 25 января примет «Тампу», а «Кэнакс» на следующий день сыграет на выезде с «Колорадо».

Видеообзор матча к вашему вниманию представлен ниже:

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Теги: видео, нхл, хоккей, Коламбус Блю Джекетс, Чикаго Блэкхокс, Оттава Сенаторз, Ванкувер Кэнакс

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