Жеребьевку ЧМ-2018 проведут в Кремле

ФИФА официально подтвердила, что жеребьевка финальной стадии чемпионата мира – 2018 состоится 1 декабря в Государственном Кремлевском дворце
«ФИФА и организационный комитет могут подтвердить, что жеребьевка финальной стадии чемпионата мира по футболу пройдет 1 декабря в концертном зале Государственного Кремлевского дворца в Москве», – передает «ТАСС» сообщение пресс-службы ФИФА.
Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.
Фото: instagram.com/kremlinmuseums
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Теги: жеребьевка, Кремль, футбол, ЧМ-2018
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