Стало известно, кто станет новым главой Формулы 1

24 января, будет обнародовано официальное подтверждение ухода Берни Экклстоуна с поста главы Формулы 1

В тот же день на должность руководителей чемпионата будут назначены экс-глава «Мерседеса» Росс Браун, который будет отвечать за спортивную часть, и Шон Брэтчс, который займется коммерческой частью и маркетингом, сообщает «Сегодня».

23 января Экклстоун сам объявил о своем увольнении, которое произошло по воле новых владельцев чемпионата компании Liberty, которые хотят реформировать управление Формулой 1.

Берни Экклстоун был бессменным руководителем Формулы 1 с 1970-х годов.

Фото: brightwallpapers.com.ua.