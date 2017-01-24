Стало известно, кто станет новым главой Формулы 1

24 января, будет обнародовано официальное подтверждение ухода Берни Экклстоуна с поста главы Формулы 1
В тот же день на должность руководителей чемпионата будут назначены экс-глава «Мерседеса» Росс Браун, который будет отвечать за спортивную часть, и Шон Брэтчс, который займется коммерческой частью и маркетингом, сообщает «Сегодня».
23 января Экклстоун сам объявил о своем увольнении, которое произошло по воле новых владельцев чемпионата компании Liberty, которые хотят реформировать управление Формулой 1.
Берни Экклстоун был бессменным руководителем Формулы 1 с 1970-х годов.
Фото: brightwallpapers.com.ua.
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Теги: Берни Экклстоун, Росс Браун, Формула 1
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