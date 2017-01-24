МИР

УКРАИНА

false
КАТЕГОРИИ
РЕГИОНЫ
НОВОСТИ
СТАТЬИ
ИНТЕРВЬЮ
МНЕНИЯ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Рейтинг губернаторов
Лицо украинской власти
Герои и Антигерои 2012 года
21 год независимости: превращение в украинца
Дневник эмигранта: Хорошо ли там, где нас нет?
ОНЛАЙН Трансляции
Верховная Рада VII созыва: кто есть кто
Словарь Януковича
Спорт

Ужасное рассечение бойца ММА после нокаута (ВИДЕО)

0

Фатальный удар Дэйли не только вырубил Уорда, но и открыл страшное рассечение

Британский полусредневес Пол Дэйли в рамках турнира Bellator 17 одержал яркую победу нокаутом в первом раунде над американцем Бреннаном Уордом

Он отправил своего оппонента в бессознательное состояние жесточайшим ударом коленом в голову, сообщает «Сегодня».

При этом, фатальный удар Дэйли не только вырубил Уорда, но и открыл страшное рассечение возле его левого глаза.

Видео: qw

Фото: «Сегодня».

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Теги: Боец, ММА, травма

Версия для печати

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"> В Москве бойца ММА расстреляли из пистолета и избили битой

В Москве бойца ММА расстреляли из пистолета и избили битой

"> Боец MMA нокаутировал ринг-герл (ВИДЕО)

Боец MMA нокаутировал ринг-герл (ВИДЕО)

"> Чемпион UFC попытался бросить в соперника стул (ВИДЕО)

Чемпион UFC попытался бросить в соперника стул (ВИДЕО)

"> Русский боец рухнул от первого удара (ВИДЕО)

Русский боец рухнул от первого удара (ВИДЕО)

Загрузка...
Під Києвом мітингувальники підпалили шини
cb-280454На в’їзді до Києва – частково перекритий рух.  Це зробили активісти під час акції власників автомобілів з іноземною реєстрацією. Поблизу Бориспільської траси
«ЛНР» через чуму свиней заборонила жителям ввозити продукти – їжу відбирають та викидають
meat23 січня 2017 року набула чинності «постанова» так званого «уряду ЛНР», яка забороняє жителям окупованих районів Луганської області ввозити продукти харчування. За

Последние новости

10:40

В iPhone 8 может появится двухступенчатый Touch ID

10:35

61-летний Мел Гибсон стал отцом в девятый раз

10:33

Ужасное рассечение бойца ММА после нокаута (ВИДЕО)

10:15

Британский школьник отказался продать свой сайт за 5 млн фунтов

Читать все »

Последние статьи

общество
Глоссарий 2016 года. Часть первая

Глоссарий 2016 года. Часть первая »

Звезды
Катя Осадчая периодически отдает сына на воспитание бывшему мужу.

Самые красивые мамочки украинского шоу-биза »

Здоровье
Турофобия - боязнь сыра

10 фобий, которые не лечатся »

Власть
партия Наш Край

Вечно перспективный «Наш край» »

Читать все »

Регионы

Запорожье

Запорожские чиновники лидеры в категории &quot;Враги прессы&quot; (СПИСОК)

Запорожские чиновники лидеры в категории "Враги прессы" (СПИСОК) »

Харьков

В Основянском районе поймали карманника

В Основянском районе поймали карманника »

Одесса

В Одесской области ветерану АТО грозит 12-летнее заключение

В Одесской области ветерану АТО грозит 12-летнее заключение »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
Интернет-ресурсам запрещено цитировать и воспроизводить текстовые материалы Информационно-аналитического портала «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua) без указания активной гиперссылки на www.comments.ua (не закрытой от индексирования поисковыми системами) непосредственно в тексте новости, не ниже второго абзаца, а также вносить изменения в тексты без письменного разрешения редакции портала. При воспроизведении или цитировании статей, опубликованных на портале «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua), нужно обязательно указывать имена авторов и источник заимствования. Запрещено перепечатывать, копировать или воспроизводить информацию, которая содержит ссылку на информационные агентства «Интерфакс-Украина», «Українськi новини», УНИАН. Фотографии и другие изображения принадлежат их авторам или правообладателям. Фотографии PHL можно использовать только с письменного разрешения редакции фотоагентства PHL.ua. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. В разделе «Дайджест» публикуются материалы, ранее опубликованные другими СМИ. В разделе «Мнения» публикуются авторские материалы. Все комментарии, который оставляют читатели портала, публикуются на веб-сервисе Disqus (disqus.com) и редакция портала не несет за них ответственность.