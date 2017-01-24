Ужасное рассечение бойца ММА после нокаута (ВИДЕО)

Британский полусредневес Пол Дэйли в рамках турнира Bellator 17 одержал яркую победу нокаутом в первом раунде над американцем Бреннаном Уордом
Он отправил своего оппонента в бессознательное состояние жесточайшим ударом коленом в голову, сообщает «Сегодня».
При этом, фатальный удар Дэйли не только вырубил Уорда, но и открыл страшное рассечение возле его левого глаза.
Видео: qw
Фото: «Сегодня».
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