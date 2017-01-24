«Черноморец» не отдает «Заре» деньги за билеты на матчи ЛЕ

«Черноморец» не отдает «Заре» выручку за билеты с домашнего матча Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед», из-за чего луганчане готовятся подавать в суд

«Есть договор между ФК «Заря» и ФК «Черноморец», где все прописано. Финансовая часть – аренда стадиона и коммунальные затраты. Что касается доходов, то 8% отдавалось организации, занимавшейся продажей билетов. Остальные средства делились не равными, но пропорциональными частями между ФК «Заря» и ФК «Черноморец», – сказал генеральный директор «Зари» Сергей Рафаилов, сообщает «Сегодня».

«Но если после матчей с «Фенербахче» и «Фейеноордом» «Черноморец» перечислил нам положенные суммы, то после игры с «Манчестер Юнайтед» без каких-либо объяснений одесситы этого не сделали. Поэтому сегодня «Черноморец» должен «Заре» определенную сумму денег. Мы уже подготовили все документы, и будем обращаться в суд», - добавил он.

Гендиректор «Черноморца» Сергей Керницкий подтвердил факт наличия долга, но отказался давать какие-либо комментарии по этому вопросу как минимум до тех пор, пока дело не дойдет до суда.

«Черноморцу» от продажи билетов с матчей ЛЕ полагалось третья часть от общей выручки.

Фото: ФК «Черноморец».