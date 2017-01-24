МИР

УКРАИНА

false
КАТЕГОРИИ
РЕГИОНЫ
НОВОСТИ
СТАТЬИ
ИНТЕРВЬЮ
МНЕНИЯ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Рейтинг губернаторов
Лицо украинской власти
Герои и Антигерои 2012 года
21 год независимости: превращение в украинца
Дневник эмигранта: Хорошо ли там, где нас нет?
ОНЛАЙН Трансляции
Верховная Рада VII созыва: кто есть кто
Словарь Януковича
Спорт

«Черноморец» не отдает «Заре» деньги за билеты на матчи ЛЕ

0

«Черноморец» должен «Заре» определенную сумму денег

«Черноморец» не отдает «Заре» выручку за билеты с домашнего матча Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед», из-за чего луганчане готовятся подавать в суд

«Есть договор между ФК «Заря» и ФК «Черноморец», где все прописано. Финансовая часть – аренда стадиона и коммунальные затраты. Что касается доходов, то 8% отдавалось организации, занимавшейся продажей билетов. Остальные средства делились не равными, но пропорциональными частями между ФК «Заря» и ФК «Черноморец», – сказал генеральный директор «Зари» Сергей Рафаилов, сообщает «Сегодня».

«Но если после матчей с «Фенербахче» и «Фейеноордом» «Черноморец» перечислил нам положенные суммы, то после игры с «Манчестер Юнайтед» без каких-либо объяснений одесситы этого не сделали. Поэтому сегодня «Черноморец» должен «Заре» определенную сумму денег. Мы уже подготовили все документы, и будем обращаться в суд», - добавил он.

Гендиректор «Черноморца» Сергей Керницкий подтвердил факт наличия долга, но отказался давать какие-либо комментарии по этому вопросу как минимум до тех пор, пока дело не дойдет до суда.

«Черноморцу» от продажи билетов с матчей ЛЕ полагалось третья часть от общей выручки.

Фото: ФК «Черноморец».

 

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Теги: Билеты, деньги, Заря, Черноморец

Версия для печати

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"> Сербский полузащитник стал игроком «Зари»

Сербский полузащитник стал игроком «Зари»

"> Защитник покинул «Зарю»

Защитник покинул «Зарю»

"> «Заря» подписала игрока сборной Армении

«Заря» подписала игрока сборной Армении

"> Полузащитник «Зари» переходит в «Фенербахче»

Полузащитник «Зари» переходит в «Фенербахче»

Загрузка...
Віце-спікера Держдуми спіймали на антисемітських заявах
1584864Петро Толстой, колишній ведучий Першого каналу та віце-спікер російської Держдуми, заявив, що протистояти передачі Ісаакієвського собору у власність Російської православної церкви (РПЦ)
Керівники Нацполіції не прийшли на конкурс на посаду глави відомства
6586«Укрінформ» повідомляє, що керівник Національної поліції України Вадим Троян та глава управління Національної поліції в м. Києві Андрій Крищенко проігнорували тестування і

Последние новости

16:22

СБУ возбудила уголовное дело против Пинчука

16:16

Китай усилил контроль за VPN-сервисами

16:16

Украинский форвард «Бетиса» получил травму

16:05

«Союзмультфильм» снимет сериал о Малыше и Карлсоне

Читать все »

Последние статьи

общество
Глоссарий 2016 года. Часть первая

Глоссарий 2016 года. Часть первая »

Звезды
Катя Осадчая периодически отдает сына на воспитание бывшему мужу.

Самые красивые мамочки украинского шоу-биза »

Здоровье
Турофобия - боязнь сыра

10 фобий, которые не лечатся »

Власть
партия Наш Край

Вечно перспективный «Наш край» »

Читать все »

Регионы

Харьков

Первая столица примет Чемпионат Европы по боксу среди мужчин

Первая столица примет Чемпионат Европы по боксу среди мужчин »

Одесса

80 человек задержаны в 2016 году на южном участке госграницы по базе данных "Интерпола"

80 человек задержаны в 2016 году на южном участке госграницы по базе данных "Интерпола" »

Запорожье

Оперативно: Долинного уже убрали с официального сайта полиции (ФОТО)

Оперативно: Долинного уже убрали с официального сайта полиции (ФОТО) »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
Интернет-ресурсам запрещено цитировать и воспроизводить текстовые материалы Информационно-аналитического портала «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua) без указания активной гиперссылки на www.comments.ua (не закрытой от индексирования поисковыми системами) непосредственно в тексте новости, не ниже второго абзаца, а также вносить изменения в тексты без письменного разрешения редакции портала. При воспроизведении или цитировании статей, опубликованных на портале «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua), нужно обязательно указывать имена авторов и источник заимствования. Запрещено перепечатывать, копировать или воспроизводить информацию, которая содержит ссылку на информационные агентства «Интерфакс-Украина», «Українськi новини», УНИАН. Фотографии и другие изображения принадлежат их авторам или правообладателям. Фотографии PHL можно использовать только с письменного разрешения редакции фотоагентства PHL.ua. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. В разделе «Дайджест» публикуются материалы, ранее опубликованные другими СМИ. В разделе «Мнения» публикуются авторские материалы. Все комментарии, который оставляют читатели портала, публикуются на веб-сервисе Disqus (disqus.com) и редакция портала не несет за них ответственность.