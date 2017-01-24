Украинский центровой «Финикса» поучаствовал в победе над «Торонто»

«Финикс» украинца Алексея Лэня добыл вторую победу кряду
В ночь на понедельник в гостях был повержен один из лидеров Востока – «Торонто» (115:103), сообщают «Вести».
Лэнь провел на площадке 21 минуту, набрал 4 очка и сделал 10 подборов.
После 44 матчей у «Санс» пока лишь 15 побед, но «зона плей-офф» не так далеко. У идущего восьмым «Денвера» лишь на три победы больше.
А лидеры сезона неизменны: на Востоке «Кливленд» (30-12), на Западе «Голден Стейт» (38-6).
Фото: «Вести».
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Теги: Алексей Лэнь, НБА, Финикс
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