Двукратный чемпион Европы подозревается в двойном убийстве

Суд арестовал на два месяца двукратного чемпиона Европы по боксу Игоря Алборова, подозреваемого в двойном убийстве

Суд арестовал Игоря и Алана Алборова сроком на два месяца по делу об убийстве отца и сына, сообщают «Вести».

По данным следствия, в ноябре прошлого года было возбуждено уголовное дело по факту убийства сына и отца.

Тело 30-летнего Алана Гояева было обнаружено на лестничной клетке с множественными колото-резаными ранениями, тело его отца 70-летнего Александра нашли в квартире, также с множественными ранениями.

Фото: «Сегодня».