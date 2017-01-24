Двукратный чемпион Европы подозревается в двойном убийстве

Суд арестовал на два месяца двукратного чемпиона Европы по боксу Игоря Алборова, подозреваемого в двойном убийстве
Суд арестовал Игоря и Алана Алборова сроком на два месяца по делу об убийстве отца и сына, сообщают «Вести».
По данным следствия, в ноябре прошлого года было возбуждено уголовное дело по факту убийства сына и отца.
Тело 30-летнего Алана Гояева было обнаружено на лестничной клетке с множественными колото-резаными ранениями, тело его отца 70-летнего Александра нашли в квартире, также с множественными ранениями.
Фото: «Сегодня».
Читайте новости Comments.UA в социальных сетях
Последние новости
|
10:40
|
10:35
|
10:33
|
10:15
Британский школьник отказался продать свой сайт за 5 млн фунтов
Последние статьи
Регионы
Партнеры портала
0