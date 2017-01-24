Олимпийский чемпион отказался от российского флага

Олимпийский чемпион 2012 года в прыжках в высоту Иван Ухов подал заявку в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (ИААФ) на участие в международных соревнованиях под нейтральным флагом

«Уже 11 спортсменов подали заявки в ИААФ на участие в международных стартах в качестве нейтральных спортсменов, вчера заявку подал Иван Ухов», - сообщил глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин, сообщают «Вести».

Ранее выступать под нейтральным флагом решил ряд других российских спортсменов.

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