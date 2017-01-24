Вратарь сборной Сенегала «зацепился» за собственную ногу (ВИДЕО)

В матче Кубка Африки между Сенегалом и Алжиром, произошел забавный эпизод
За несколько минут до завершения встречи при счете 2:2 вратарь сенегальцев Кадим Н´Диай зацепился за собственную ногу и грохнулся в штрафной, корчась от боли и стараясь затянуть время, ведь результат был полностью в пользу его команды, сообщает «Сегодня».
Голкипер провел на газоне несколько минут и продолжил встречу, которая завершилась вничью – 2:2.
Данный результат позволил Сенегалу пробиться с первого места в плей-офф турнира.
Видео: Football Motion
Фото: сайт ФК «Металлист»
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