Футболист «Карпат» перешел в аренду испанский клуб

Львовские «Карпаты» и испанский «Луго» договорились о полугодовой аренде с правом выкупа Василия Кравца

Защитник покинул Анталью, где свои сборы проводят «зелено-белые» и отправился в Галисию для прохождения медосмотра и подписания личного контракта, сообщает ФК «Карпаты».

Кравец воспитанник школы «Карпат». Дебют на уровне Премьер-лиги состоялся 10 мая 2015 года, в матче против одесского «Черноморца» (2:0). За время проведенное в первой команде, латераль сыграл 32 поединка.

Ранее «Карпаты» покинули Гегам Кадимян (перешел в луганскую «Зарю") и Густаво Бланко-Лещук (в донецкий «Шахтер").

Фото: ФК «Карпаты».