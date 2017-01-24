Украина примет ЧЕ по боксу

Харьков примет чемпионат Европы по боксу среди мужчин

Как сообщил начальник пресс-службы Федерации бокса Украины Александр Подаваленко, соответствующее решение приняла Европейская конфедерация бокса, сообщает «Сегодня».

«Буквально час назад мы получили письмо, в котором сообщается, что право провести чемпионат получила Украина, а именно Харьков. На проведение этого спортивного форума также претендовали Россия и Турция», – уточнил Подаваленко.

По его словам, в боксерской конфедерации, вероятно, учли, что у Украины есть опыт проведения чемпионата мира среди молодежи, чемпионат Европы среди юниоров, Кубок Европы.

В Харькове в прошлом году на высоком организационном уровне прошла матчевая встреча с участием «Украинских атаманов» во Всемирной серии бокса.

Чемпионат Европы по бокса среди мужчин 2017 года пройдет с 14 по 26 июня.

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