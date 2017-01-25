Сборная Украины разгромно проиграла Китаю

Женская сборная Украины провела заключительный поединок на международном турнире CFA International Women´s Football Tournament, который проходил в городе Фошань (Китай)

Подопечным Владимира Ревы противостояли хозяйки соревнований – сборная Китая, сообщает «Сегодня».

Чтобы рассчитывать хотя бы на второе место, нашим девушкам необходимо было побеждать китаянок. Поединок завершился победой хозяек турнира со счетом 5:0.

Украина – Китай – 0:5 (0:4)

Голы: Шуанг (22, 44 с пен.), Гуйксин (26), Йали (30), Цзиньцзинь (83)

Распределение мест на турнире:

1. Китай – 9 очков

2. Таиланд – 6 очков

3. Украина – 3 очков

4. Мьянма – 0 очков

Фото: ФФУ