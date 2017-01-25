В РФ спортсмены массово снялись с соревнований

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) установила факт массового снятия спортсменов из-за возможного допинг-контроля с одного из этапов зимнего тура – «Оренбургской мили»
«Федерацией установлен факт массового снятия спортсменов из-за возможного допинг-контроля с одного из этапов зимнего тура. Исполнительному директору ВФЛА Александру Паркину поручено организовать проведение расследования данного случая», – сообщается на официальном сайте организации.
Ранее ВФЛА сообщила, что будет применять санкции к тренерам, чьи спортсмены употребляют допинг.
Фото: rusathletics.com
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Теги: допинг, Россия, спортсмены
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