В «Палермо» в третий раз за сезон уволен главный тренер

Главный тренер «Палермо» Эудженио Корини покинул команду, не продержавшись на своем посту и двух месяцев

Это будет уже третья смена тренера в клубе с начала сезона-2016/17, сообщает «Сегодня».

Корини возглавил «Палермо» в конце ноября 2016 года.

В турнирной таблице Серии А «Палермо» занимает 19-ю строчку с 10 очками, набранными за 21 матч.

Фото: palermocalcio.it