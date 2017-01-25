В «Палермо» в третий раз за сезон уволен главный тренер

Главный тренер «Палермо» Эудженио Корини покинул команду, не продержавшись на своем посту и двух месяцев
Это будет уже третья смена тренера в клубе с начала сезона-2016/17, сообщает «Сегодня».
Корини возглавил «Палермо» в конце ноября 2016 года.
В турнирной таблице Серии А «Палермо» занимает 19-ю строчку с 10 очками, набранными за 21 матч.
Фото: palermocalcio.it
Читайте новости Comments.UA в социальных сетях
Последние новости
|
19:35
|
19:25
|
19:21
|
19:05
Соцсети покоряет карта стереотипов о киевских районах (ФОТО)
Последние статьи
Регионы
Партнеры портала
0