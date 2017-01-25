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Спорт

«Сталь» обыграла румынский клуб

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Поединок завершился со счетом 2:0

«Сталь» из Каменского провела первый спарринг на сборах в Турции

В Белеке команда Леонида Кучука всухую румынский «Тыргу-Муреш», сообщает «Сегодня».

Поединок завершился со счетом 2:0.

Голы в составе «Стали» забили Васин с пенальти (45+1 минута) и Комвалиус (54-я минута).

В чемпионате Румынии «Тыргу-Муреш» идет на предпоследнем, 13-м месте. «Сталь» – девятая команда чемпионата Украины.

«Сталь» (Украина) – «Тыргу-Муреш» (Румыния) – 2:0 (1:0)

Голы: Васин (45+1, с пенальти), Комвалиус (54).

«Сталь»: Бандура (Панькив, 46), Павлюк (Воронин, 46), Кравченко (Шабанов, 46), Ищенко (Кравченко, 69), Пашаев (Довгий, 46), Каленчук (кап) (Карасюк, 46), Васин (Месхи, 46), Э.Малакян (Задерака, 46), Г.Малакян (Климчук,46), Карикари, Дебелко (Комвалиус, 46).

Фото: ФК «Сталь»

 

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Теги: сталь, Турция, футбол

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