Украинка вышла в третий раунд турнира в Мельбурне

В юниорском турнире Открытого чемпионата Австралии (участвуют игроки до 18 лет) продолжает борьбу единственная украинка
14-летняя Марта Косюк уже добралась до третьего раунда одиночного разряда, сообщают «Вести».
За путевку в четвертьфинал Марта (№11 посева) сыграет против британци Буррадж (№ 6 посева).
В юниорском рейтинге ШЕА Костюк занимает 17-е место и является самой юной теннисисткой в топ-20.
В 2003 году украинская юниорка уже добиралась до финала в Мельбурне. Тогда в главном матче играла 14-летняя Виктория Кутузова.
Фото: tennisplanet.me
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