Украинка вышла в третий раунд турнира в Мельбурне

В юниорском турнире Открытого чемпионата Австралии (участвуют игроки до 18 лет) продолжает борьбу единственная украинка

14-летняя Марта Косюк уже добралась до третьего раунда одиночного разряда, сообщают «Вести».

За путевку в четвертьфинал Марта (№11 посева) сыграет против британци Буррадж (№ 6 посева).

В юниорском рейтинге ШЕА Костюк занимает 17-е место и является самой юной теннисисткой в топ-20.

В 2003 году украинская юниорка уже добиралась до финала в Мельбурне. Тогда в главном матче играла 14-летняя Виктория Кутузова.

Фото: tennisplanet.me