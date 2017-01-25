Футболист «Арсенала» попал в расистский скандал

Полузащитник лондонского «Арсенала» Гранит Джака попал в полицию и дал показания по расистким оскорблениям, которые позволил употребить в адрес сотрудника аэропорта Хитроу

Джака провожал друга, улетавшего в Германию, сообщают «Вести».

Однако тому отказали в посадке на рейс из-за опоздания. После этого, как сообщил один из свидетелей, 24-летний игрок сборной Швейцарии, имеющий албанские корни, на немецком языке оскорбил работника аэропорта на расовой почве.

На место были вызваны полиция и служба безопасности аэропорта, Джаку доставили в полицейский участок, где он заявил, что не говорил приписываемых ему оскорблений и вообще не обращался непосредственно к сотруднику аэропорта.

Джака перешел в «Арсенал» в мае 2016 года из менхенгладбахской «Боруссии» и в общей сложности провел в составе «канониров» 27 игр, забив 3 мяча. В активе Джаки также 50 матчей и 6 голов за сборную Швейцарии.

Фото: volgograd-fc.ru.