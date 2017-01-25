Украинец сделал дабл-дабл в НБА

В ночь на среду в НБА состоялись шесть матчей, в одном из которых «Финикс» украинца Алексея Лэня уступил «Миннесоте»

Дабл-дабл Лэня не помог «солнечным» одержать победу, сообщает «УНИАН».

Украинец набрал 11 очков и сделал 10 подборов.

«Финикс» - «Миннесота» - 111:112 (27:23, 29:36, 23:28, 32:25)

Ф: Букер (26), Чендлер (22 + 17 подборов), Блэдсоу (18 + 7 передач + 5 потерь), Лень (11 + 10 подборов), Найт (10), Такер (8 + 6 передач).

М: Уиггинс (31), Таунс (18 + 10 подборов), Мухаммад (16), Дьонг (16 + 8 подборов), Рубио (14 + 9 передач), ЛаВин (11).

Фото: USA Today.