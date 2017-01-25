Украинские биатлонисты провалили старт на чемпионате Европы

В Польше стартовал чемпионат Европы по биатлону, куда ведущие сборные мира, в том числе и Украина, присылают в основном дублирующие составы

В индивидуальной гонке на 20 км лучший из украинцев - Руслан Ткаленко - занял 21-е место, сообщают «Вести».

Допустив 2 промаха на чтерыех рубежах Руслан проиграл почти четре минуту победителю гонки Логнову из России.

В топ-40 также попал Александр Жирный (3 промаха и 35-е место).

Сегодня в 14:30 на старт индивидуальной гонки вйдут наши девушки - Анастасия Меркушина, Юлия Журавок и Яна Бондарь.

Фото: Biathlon.com.ua.