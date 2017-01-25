«Ворскла» в Турции представила новичка из «Динамо»

В Турции, где проводит подготовительный сбор «Ворскла», полтавчане представили первого новичка
Динамовец Сергей Мякушко будет выступать за команду Василия Сачко до конца чемпионата, сообщают «Вести».
23-летний нападающий долго не раздумывал над предложением: в Полтаве объединился дуэт динамовских форвардов Мякушко - Хльобас. Два года назад они вместе играли в Ужгороде за «Говерлу».
Сергей Мякушко играл за киевские клубы «Отрадное», «Атлет» и «Смена-Оболонь». В профессиональной карьере потом были «Оболонь», «Говерла» и «Динамо».
Фото: Комментарии
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