МИР

УКРАИНА

false
КАТЕГОРИИ
РЕГИОНЫ
НОВОСТИ
СТАТЬИ
ИНТЕРВЬЮ
МНЕНИЯ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Рейтинг губернаторов
Лицо украинской власти
Герои и Антигерои 2012 года
21 год независимости: превращение в украинца
Дневник эмигранта: Хорошо ли там, где нас нет?
ОНЛАЙН Трансляции
Верховная Рада VII созыва: кто есть кто
Словарь Януковича
Спорт

НБА. «Нью-Орлеан» победил «Кливленд», «Филадельфия» обыграла «Клипперс» + ВИДЕО

0

Трипл-дабл Джеймса не помог «Кливленду»

Прошли очередные встречи в рамках регулярного чемпионата НБА в одном из них «Филадельфия» отыгралась и добыла победу.

В матче регулярного чемпионата НБА «Нью-Орлеан Пеликанс» переиграл «Кливленд Кавальерс». Игра прошла в «Смути Кинг-центре» в Новом Орлеане и завершилась со счетом 124:122 в пользу хозяев паркета. В течении первой половины встречи преимущество «Нью-Орлеана» достигало 22 очков, но несмотря на это «Кливленд» сумел навязать борьбу в концовке. Тем не менее триумф остался за «Пеликанс».

Лучшую результативность в составе победителей встречи показал Теренс Джонс, который совершил дабл-дабл из 36 очков и 11 подборов. Джру Холидей записал на свой счет 33 очка и 10 результативных передач. В составе гостей Кайри Ирвинг набрал наибольшее количество очков - 49, а Леброн Джеймс оформил трипл-дабл из 26 очков, 12 передач и 10 подборов.

Для действующего чемпиона НБА это поражение стало вторым кряду.

Видеообзор матча представлен к вашему вниманию ниже:

«Филадельфия Сикерс» раздобыла победу над «Лос-Анджелес Клипперс» в поединке регулярного чемпионата НБА. Встреча проходила на площадке в «Веллс Фарго-центре» в Филадельфии и завершилась со счетом 121:110 в пользу хозяев. Во время третьей четверти гости из Калифорнии добивались перевеса в 19 очков, но они не сумели удержать это преимущество.

Лучшим в плане результативности в составе «Сикерс» стал Нерлес Ноэль, записавший в свой актив 19 очков, еще 18 пунктов на счету Ричауна Холмса. В составе «Клипперс» 27 очков наколотил Джамал Кроуфорд, 22 - Джей Джей Редик, 20 - Остин Риверс. По дабл-даблу сделали Блэйк Гриффин из 12 очков, 11 подборов и Деандре Джордан, который занес себе в актив 10 очков и 20 подборов.

Для команды из Филадельфии этот триумф стал седьмым в последних девяти встречах.

Видеообзор игры смотрите ниже:

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Теги: баскетбол, Кливленд Кавальерс, НБА, Филадельфия 76ерс, Нью-Орлеан Пеликанс, Лос-Анджелес Клипперс

Версия для печати

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"> Украинец сделал дабл-дабл в НБА

Украинец сделал дабл-дабл в НБА

"> Украинец промазал все три броска в матче НБА

Украинец промазал все три броска в матче НБА

"> НБА. «Кливленд» в овертайме проигрывает «Сан-Антонио» + ВИДЕО

НБА. «Кливленд» в овертайме проигрывает «Сан-Антонио» + ВИДЕО

"> НБА объявила составы на Матч всех звезд

НБА объявила составы на Матч всех звезд

Загрузка...

Последние новости

16:27

«Сталь» обыграла румынский клуб

16:25

МВФ передумал повышать украинцам пенсионный возраст

16:18

Американцы представили кроссовки с вшитыми носками

16:10

В Днепре снимают фильм с бывшей Джонни Деппа

Читать все »

Последние статьи

общество
Глоссарий 2016 года. Часть первая

Глоссарий 2016 года. Часть первая »

Звезды
Катя Осадчая периодически отдает сына на воспитание бывшему мужу.

Самые красивые мамочки украинского шоу-биза »

Здоровье
Турофобия - боязнь сыра

10 фобий, которые не лечатся »

Власть
партия Наш Край

Вечно перспективный «Наш край» »

Читать все »

Регионы

Одесса

Что показал внеплановый рейд по проверке Южной исправительной колонии (ФОТО)

Что показал внеплановый рейд по проверке Южной исправительной колонии (ФОТО) »

Харьков

Пропавшего ПТУшника нашли в игровом салоне

Пропавшего ПТУшника нашли в игровом салоне »

Донбасс

Донетчан возил на автобусе водитель с "купленными" правами

Донетчан возил на автобусе водитель с "купленными" правами »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
Интернет-ресурсам запрещено цитировать и воспроизводить текстовые материалы Информационно-аналитического портала «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua) без указания активной гиперссылки на www.comments.ua (не закрытой от индексирования поисковыми системами) непосредственно в тексте новости, не ниже второго абзаца, а также вносить изменения в тексты без письменного разрешения редакции портала. При воспроизведении или цитировании статей, опубликованных на портале «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua), нужно обязательно указывать имена авторов и источник заимствования. Запрещено перепечатывать, копировать или воспроизводить информацию, которая содержит ссылку на информационные агентства «Интерфакс-Украина», «Українськi новини», УНИАН. Фотографии и другие изображения принадлежат их авторам или правообладателям. Фотографии PHL можно использовать только с письменного разрешения редакции фотоагентства PHL.ua. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. В разделе «Дайджест» публикуются материалы, ранее опубликованные другими СМИ. В разделе «Мнения» публикуются авторские материалы. Все комментарии, который оставляют читатели портала, публикуются на веб-сервисе Disqus (disqus.com) и редакция портала не несет за них ответственность.