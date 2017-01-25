НБА. «Нью-Орлеан» победил «Кливленд», «Филадельфия» обыграла «Клипперс» + ВИДЕО

Прошли очередные встречи в рамках регулярного чемпионата НБА в одном из них «Филадельфия» отыгралась и добыла победу.

В матче регулярного чемпионата НБА «Нью-Орлеан Пеликанс» переиграл «Кливленд Кавальерс». Игра прошла в «Смути Кинг-центре» в Новом Орлеане и завершилась со счетом 124:122 в пользу хозяев паркета. В течении первой половины встречи преимущество «Нью-Орлеана» достигало 22 очков, но несмотря на это «Кливленд» сумел навязать борьбу в концовке. Тем не менее триумф остался за «Пеликанс».

Лучшую результативность в составе победителей встречи показал Теренс Джонс, который совершил дабл-дабл из 36 очков и 11 подборов. Джру Холидей записал на свой счет 33 очка и 10 результативных передач. В составе гостей Кайри Ирвинг набрал наибольшее количество очков - 49, а Леброн Джеймс оформил трипл-дабл из 26 очков, 12 передач и 10 подборов.

Для действующего чемпиона НБА это поражение стало вторым кряду.

Видеообзор матча представлен к вашему вниманию ниже:

«Филадельфия Сикерс» раздобыла победу над «Лос-Анджелес Клипперс» в поединке регулярного чемпионата НБА. Встреча проходила на площадке в «Веллс Фарго-центре» в Филадельфии и завершилась со счетом 121:110 в пользу хозяев. Во время третьей четверти гости из Калифорнии добивались перевеса в 19 очков, но они не сумели удержать это преимущество.

Лучшим в плане результативности в составе «Сикерс» стал Нерлес Ноэль, записавший в свой актив 19 очков, еще 18 пунктов на счету Ричауна Холмса. В составе «Клипперс» 27 очков наколотил Джамал Кроуфорд, 22 - Джей Джей Редик, 20 - Остин Риверс. По дабл-даблу сделали Блэйк Гриффин из 12 очков, 11 подборов и Деандре Джордан, который занес себе в актив 10 очков и 20 подборов.

Для команды из Филадельфии этот триумф стал седьмым в последних девяти встречах.

Видеообзор игры смотрите ниже: