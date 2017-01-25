Украинка завоевала первую медаль на ЧЕ по биатлону

В польском Душники-Здруй закончилась женская индивидуальная гонка в рамках чемпионата Европы по биатлону
Первую медаль в составе сборной Украины завоевала Анастасия Меркушина, сообщает «Сегодня».
Украинка допустила один промах на втором огневом рубеже и отстала от лидера больше, чем на минуту.
Победу в гонке отпраздновала россиянка Ирина Старых. Второй к финишу пришла ее соотечественница Светлана Слепцова.
Еще одна украинка Юлия Журавок стала 11-й, а Яна Бондарь финишировала 14-й.
Индивидуальная гонка. Женщины:
1. Ирина Старых (0+0+0+0) 44:24.7
2. Светлана Слепцова (0+1+0+0) +1:03.8
3. Анастасия Меркушина (0+1+0+0) +1:05.0
...
11. Юлия Журавок (0+0+0+1) +3:32.1
14. Яна Бондарь (1+2+0+1) +4:31.7
Фото: Biathlon.com.ua
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