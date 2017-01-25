Бельгийский велогонщик стал первым кто победил на велосипеде с дисковыми тормозами

Бельгийский велогонщик Том Бонен из Quick-Step Floors стал первым профессионалом, победившим в гонке на велосипеде с дисковыми тормозами
Бонен в среду выиграл второй этап многодневки «Вуэльта Сан-Хуана», сообщает «Сегодня».
После ряда серьезных повреждений у гонщиков Международный союз велосипедистов (UCI) временно приостановил использование дисковых тормозов на велосипедах, но позднее внес коррективы в правила и в 2017 году гонщики снова могут выступать на велосипедах с дисковыми тормозами.
«Горжусь тем, что стал первым профессионалом, выигравшим гонку на велосипеде с дисковыми тормозами. Я с самого начала был большим поклонником этой идеи», – сказал Бонен.
Фото: Instagram
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Теги: велогонщик, велосипед, тормоза
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