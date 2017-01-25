Самый титулованный хоккеист Украины стал детским тренером

Самый титулованный хоккеист Украины Дмитрий Христич приступил к работе в Кременчуге
Христич начал тренировать юных воспитанников детской спортшколы, сообщает «Кременчук.Today».
Не исключено, что Христич вскоре станет одним из тренеров ХК «Кременчук», одного из сильнейших хоккейных клубов Украины.
Христич - правый нападающий. В NHL провел 811 матчей. Участник Матчей всех звезд Национальной хоккейной лиги 1997 и 1999 годов . В составе Национальной сборной СССР победитель чемпионата мира-1990.
В составе сборной Украины - участник зимних Олимпийских игр 2002, чемпионатов мира 2001 и 2003 годов. Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины (2008).
С ноября 1993 года играл за клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталс». Выступал за «Лос-Анджелес Кингз», «Бостон Брюинз» и «Торонто Мейпл Лифс».
Игровую карьеру завершил в 2004 году.
Фото: vz.ua
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Теги: Дмитрий Христич, Кременчук, тренер, хоккей
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