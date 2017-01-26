Кубок Италии. Ювентус побеждает Милан

В четвертьфинальном поединке Коппа Италия футболисты Старой Синьоры переиграли гостей из Милана.

Команды перед игрой подходили в разном состоянии, хозяева накануне в чемпионате Италии одержали победу над неуступчивыми «Орлами», а миланцы потерпели поражение в домашних стенах от неаполитанцев.

В середине недели коллективы встречались в борьбе за национальный Кубок, действующим обладателем которого является Старая Синьора.

Бьянко-нери открыли счет уже на 10 минуте игры, Хуан Куадрадо отменным скрытым пасом нашел Пауло Дибалу, который оказавшись на ударной позиции с десяти метров расстрелял голкипера россо-нери и открыл счет в матче.

На 20 минуте полузащитник Ювентуса Квадво Асамоа заработал штрафной. Через минуту прекрасно исполнил этот штрафной удар Миралем Пьянич, игровой снаряд залетел точно в ближнюю девятку ворот. Юве укрепил преимущество доведя перевес до двух мячей, гости так и не смогли ничем ответит хозяевам, кроме нарушений правил. Первая половина встречи завершилась с тотальным превосходством подопечных Массимилиано Аллегри.

Неожиданно во втором тайме на 53 минуте Милан сумел отыграть один мяч усилиями Карлоса Бакки, который нанес удар в касание с восемнадцати метров, такие не берутся, как говорится. А уже спустя минуту игрового времени красно-черные остались в меньшинстве, не выдержали нервы у молодого полузащитника команды Мануэля Локателли.

Несмотря на то, что подопечным Винченцо Монтеллы пришлось практически весь второй тайм играть вдесятером, они пытались вернутся в игру и моментами им это удавалось хоть и возможностей для взятия ворот соперника, было считаное количество.

Как итог, Ювентус обыгрывает Милан и двигается в полуфинал Коппа Италия, где проведет два поединка против Наполи. Россо-нери покидают турнир и теперь могут полностью сосредоточиться на внутреннем первенстве. (Серии А).

Ювентус - Милан 2:1

Голы: Дибала, 10, Пьянич, 21 — Бакка, 53

Ювентус: Нето — Барцальи, Бонуччи, Ругани, Асамоа — Хедира, Пьянич — Куадрадо, Дибала (Алекс Сандро, 67), Манджукич — Игуаин

Милан: Доннарумма — Абате (Пашалич, 63), Сапата, Романьоли, Антонелли — Куцка, Локателли, Бертолаччи (Хонда, 90+1) — Сусо, Бакка (Деулофеу, 82), Бонавентура

Предупреждения: Пьянич, Манджукич, Бонуччи, Алекс Сандро — Куцка, Локателли, Антонелли, Сапата