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Россию лишили 19 медалей Олимпиад 2008 и 2012 годов

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Всего МОК перепроверил 1243 пробы

МОК лишил сборную России 19 медалей, завоеванных на Олимпийских играх в Пекине и Лондоне

Всего Россия лишена 13 медалей Игр-2008 (1 золотая медаль – 6 серебряных – 6 бронзовых) и шести – Игр-2012 (0-2-4), сообщает «Сегодня».

МОК лишил двух серебряных медалей Олимпиады в Пекине легкоатлетку Татьяну Лебедеву, в ее пробе были найдены следы туринабола.

Ранее медалей Игр в Пекине были лишены мужская сборная России в эстафете 4х400 метров ("бронза"), женская сборная России в эстафете 4х400 метров ("серебро"), сборная России в эстафете 4х100 метров ("золото"), прыгунья в высоту Анна Чичерова ("бронза"), бегунья на дистанции 3000 метров Екатерина Волкова ("бронза"), метательница копья Мария Абакумова ("серебро"), борец Хасан Бароев ("серебро"), тяжелоатлеты Хаджимурат Аккаев ("бронза"), Дмитрий Лапиков ("бронза"), Надежда Евстюхина ("бронза"), Марина Шаинова ("серебро").

Наград Олимпиады в Лондоне лишились бегунья на 3000 метров с барьерами Юлия Зарипова ("золото"), метательница молота Татьяна Белобородова ("золото"), толкательница ядра Евгения Колодко ("серебро"), тяжелоатлеты Александр Иванов ("серебро"), Наталья Заболотная ("серебро"), Апти Аухадов ("серебро").

До запуска программы перепроверки проб Россия была лишена еще четырех медалей Игр в Лондоне – дисквалифицированы были ходоки Сергей Кирдяпкин ("золото") и Ольга Каниськина ("серебро"), метательница диска Дарья Пищальникова ("серебро") и семиборка Татьяна Чернова ("бронза").

Всего МОК перепроверил 1243 пробы, взятые на двух Олимпиадах, 98 из которых оказались положительными.

Фото: ВВС.

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Теги: допинг, МОК, Россия

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