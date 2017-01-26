Украинский полузащитник поучаствовал в трех голах «Фенербахче» (ВИДЕО)

Украинский полузащитник «Фенербахче» Александр Караваев поучаствовал в разгромной победе своей команды в Кубке Турции над «Амедспором» из второй лиги

Сначала украинец отдал результативную передачу на Салиха Учана, сообщает «Сегодня».

Затем Караваев поучаствовал в результативной атаке своей команды, которую точным ударом завершил Робин ван Перси.

А напоследок игрок сборной Украины, пытаясь замкнуть навес с фланга, дезориентировал защитника «Амедспора», который в итоге подыграл себе рукой в собственной штрафной.

Удар с 11-метров реализовал ван Перси.

Напомним, контракт Караваева принадлежит донецкому «Шахтеру», а в Турции он выступает на правах аренды.

Видео: FootyGoalHQ

Фото: Twitter