Украинский полузащитник поучаствовал в трех голах «Фенербахче» (ВИДЕО)

Украинский полузащитник «Фенербахче» Александр Караваев поучаствовал в разгромной победе своей команды в Кубке Турции над «Амедспором» из второй лиги
Сначала украинец отдал результативную передачу на Салиха Учана, сообщает «Сегодня».
Затем Караваев поучаствовал в результативной атаке своей команды, которую точным ударом завершил Робин ван Перси.
А напоследок игрок сборной Украины, пытаясь замкнуть навес с фланга, дезориентировал защитника «Амедспора», который в итоге подыграл себе рукой в собственной штрафной.
Удар с 11-метров реализовал ван Перси.
Напомним, контракт Караваева принадлежит донецкому «Шахтеру», а в Турции он выступает на правах аренды.
Видео: FootyGoalHQ
Фото: Twitter
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Теги: Караваев, Фенербахче, футбол
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