Известного российского баскетболиста задержали с кокаином

В Москве был задержан известный российский баскетболист Александр Милосердов

При личном досмотре при нем было обнаружен и изъят кокаин, сообщает «Сегодня».

36-летний спортсмен выступал за «Спартак», ЦСКА, «Автодор» (Саратов), «Динамо», за границей он в различное время входил в составы команд Италии, Польши и Франции.

Милосердов выступал за сборную России.

Фото: basketball.businesschampions.ru