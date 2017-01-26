Известного российского баскетболиста задержали с кокаином

В Москве был задержан известный российский баскетболист Александр Милосердов
При личном досмотре при нем было обнаружен и изъят кокаин, сообщает «Сегодня».
36-летний спортсмен выступал за «Спартак», ЦСКА, «Автодор» (Саратов), «Динамо», за границей он в различное время входил в составы команд Италии, Польши и Франции.
Милосердов выступал за сборную России.
Фото: basketball.businesschampions.ru
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