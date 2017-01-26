«Реал» уберет крест с эмблемы

«Реал» изменит свою эмблему для стран Ближнего Востока
С логотипа будет убран христианский крест, который располагается на короне, сообщает «Сегодня».
Сделано это для того, чтобы распространять продукцию в ОАЭ, Саудовской Аравии, Катаре, Кувейте, Бахрейне и Омане.
Большинство жителей этих стран придерживаются мусульманской веры.
«Реал» не в первый раз ликвидирует крест. В 2014 году он был удален для Национального банка Абу-Даби, который был спонсором клуба.
Фото: twitter
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