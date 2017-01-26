Украинский полузащитник помог «Генку»

Вернувшийся в состав «Генка» украинский полузащитник Руслан Малиновский провел второй матч в чемпионате Бельгии после возвращения в строй и восстановления от последствий травмы

В игре с «Кортрейком» (в составе гостей отсутствовал другой украинец - Андрей Тотовицкий) Малиновский провел на поле 69 минут и ушел с поля после того, как счет стал 3:0 в пользу его команды, сообщают «Вести».

После этой победы клуб набрал 34 очка и вплотную приблизился к топ-6, которая по окончании регулярного чемпионата Бельгии будет бороться за титул и места в еврокубках.

У «Гента» и «Мехелена» - по 35 очков (делят 6-7-е места), у «Шарлеруа» - 37 (5-е), у «Остенде» - 39 (4-е).

До окончания регулярного чемпионата осталось провести еще восемь туров.

Фото: сайт ФК «Металлист»