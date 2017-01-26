Украино-австралийский дуэт в полуфинале Australian Open

Украино-австралийский дуэт в лице Элины Свитолиной и Криса Гуччионе прошел в 1/2 финала в смешанном разряде
Сегодня Элина и Крис должны были провести свой поединок против первых ракеток турнира Бетани Маттек-Сэндс и Майка Брайана, однако американская пара приняла решение не выходить на корт и отказаться от борьбы, сообщает «Корреспондент.net».
Украинка прошла в полуфинал турнира без особых усилий, учитывая тот факт, что и в стадию 1/4 финала Свитолина и Гуччионе попали на отказе соперников – Бруно Суареса и Катерины.
В полуфинале соревнований в миксте Элина и Крис встретятся с американо-колумбийской парой Эбигайл Спирс (США)/Хуан Себастьян Кабаль (Колумбия).
Фото: Getty Images
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Теги: Australian Open, Свитолина, теннис
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