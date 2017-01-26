Украинка вышла в полуфинал Australian Open

14-летняя украинская теннисистка Марта Костюк вышла в полуфинал Открытого чемпионата Австралии среди юниоров
В четвертьфинальном матче киевлянка, посеянная под 11 номером, за 51 минуту обыграла 16-летнюю представительницу Тайваня Еньшуо Лиан – 6:3, 6:1, сообщает «Сегодня».
За выход в финал Костюк поспорит с 17-летней российской теннисисткой Елизаветой Рыбакиной (16).
Фото: sapronov-tennis.org
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Теги: Australian Open, Костюк, теннис
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