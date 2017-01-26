Футболисту «Александрии» грозит 4 года дисквалификации

Попался ключевой защитник четвертой команды УПЛ «Александрии» - 27-летний Станислав Микицей

На его счету в этом ЧУ - 12 матчей, 3 гола, сообщает «Сегодня».

Вчера появилась информация о том, что в организме Микицея после одного из матчей прошлого года обнаружено запрещенное вещество.

Источники в ФФУ это подтвердили: «Документы поступили из УЕФА. Это не мельдоний. Речь о препарате, который используется для лечения гипертонии, но относится к допингу, так как является стимулятором сердечной деятельности. Теперь предстоит разбор полетов, каким образом это вещество попало в организм игрока. В принципе, варианты сроков наказания зависят от футболиста. Если упрямо говорит, что, мол, он ничего не принимал - а ведь исследование проводилось в сертифицированной австрийской лаборатории, а там ошибок не бывает, - тогда он получит по полной программе - 4 года. Впрочем, теоретически наказание может составить и меньше двух лет - если, скажем, окажется, что препарат от повышенного давления прописал врач в поликлинике, не ведающий, что такое допинг. Но если в УЕФА посчитают вердикт украинской стороны слишком мягким, то могут его ужесточить».

Сейчас «Александрия» - на сборе в Турции и ситуацию не комментирует. Свои объяснения игрок и врач команды предъявят по возвращении в Украину. Если Микицею дадут 4 года, это будет повторение самого строгого допинг-бана в истории ЧУ. В 2015-м столько получил 18-летний защитник «Металлиста» Дмитрий Антонов, применявший метандиенон для увеличения мышечной массы.

Фото: fco.com.ua