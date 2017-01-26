МИР

УКРАИНА

false
КАТЕГОРИИ
РЕГИОНЫ
НОВОСТИ
СТАТЬИ
ИНТЕРВЬЮ
МНЕНИЯ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Рейтинг губернаторов
Лицо украинской власти
Герои и Антигерои 2012 года
21 год независимости: превращение в украинца
Дневник эмигранта: Хорошо ли там, где нас нет?
ОНЛАЙН Трансляции
Верховная Рада VII созыва: кто есть кто
Словарь Януковича
Спорт

Сборная Украины проиграла второй матч чемпионата мира

0

Соперник имел преимущество на протяжении всего матча

В Тролльхеттане (Швеция) на арене «Слеттбергсхаллен» состоялись матчи 2-го тура чемпионата мира по хоккею с мячом, в одном из которых сборная Украины уступила команде Венгрии 

Матч завершился со счетом 3:11, сообщает «УНИАН».

Соперник имел преимущество на протяжении всего матча, уверенно выиграл первый тайм (7:1), а во втором забил еще четыре гола в ворота украинцев, пропустив в свои два. В параллельном матче сборная Монголии обыграла команду Японии со счетом 10:2.

Сегодня состоится матч за 3-4 места в Погруппе А Турнира В где сборная Украины сразится с командой Японии (по 0 чков после первых двух матчей). Несмотря на результат игры сборная Украины в любом случае выйдет в плей-офф соревнований - четвертьфинал.

В эту стадию соревнований выходят все четыре команды из Подгруппы А и четыре сильнейшие из шести команд Подгруппы В. Чемпионат мира по хоккею с мячом 2017 — 37-е первенство мира, проходит в шведских Сандвикене и Тролльхеттане с 24 января по 5 февраля.

Фото: facebook.com

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Теги: Венгрия, Украина, хоккей

Версия для печати

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"> Самый титулованный хоккеист Украины стал детским тренером

Самый титулованный хоккеист Украины стал детским тренером

"> Украина проиграла первый матч ЧМ по хоккею с мячом

Украина проиграла первый матч ЧМ по хоккею с мячом

"> Умер знаменитый хоккеист киевского «Сокола»

Умер знаменитый хоккеист киевского «Сокола»

"> «Донбасс» всухую обыгрывает «Дженералз»

«Донбасс» всухую обыгрывает «Дженералз»

Загрузка...
Міноборони: В 2017 році 25 військових частин перейдуть на харчування за стандартами НАТО
12039278_471904812983136_5350604264939167227_nСтепан Полторак, міністр оборони України, анонсував перехід армії на оновлену систему харчування за стандартами НАТО. За його словами, експеримент, що проводився в
У Польщі зіткнулось понад 60 автомобілів
cb-908334У Польщі на автостраді поряд з містом Пйотркув-Трибунальський сталися дві серйозні ДТП, учасниками яких стали у цілому 63 автомобілі. Зазначається, що близько

Последние новости

18:12

Киев придумал план по реинтеграции Крыма

18:06

Найден способ продления молодости

18:03

Полицейские рассказали подробности убийства бизнесмена в Днепре

18:00

Судью по делу Нели Штепы подозревают в пособничестве террористам

Читать все »

Последние статьи

общество
Глоссарий 2016 года. Часть первая

Глоссарий 2016 года. Часть первая »

Звезды
Катя Осадчая периодически отдает сына на воспитание бывшему мужу.

Самые красивые мамочки украинского шоу-биза »

Здоровье
Турофобия - боязнь сыра

10 фобий, которые не лечатся »

Власть
партия Наш Край

Вечно перспективный «Наш край» »

Читать все »

Регионы

Одесса

Под Потемкинской лестницей нашли скелетированные останки человека

Под Потемкинской лестницей нашли скелетированные останки человека »

Харьков

Судью по делу Нели Штепы подозревают в пособничестве террористам

Судью по делу Нели Штепы подозревают в пособничестве террористам »

Запорожье

Запорожские мошенники прикрываются облгосадминистрацией

Запорожские мошенники прикрываются облгосадминистрацией »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
Интернет-ресурсам запрещено цитировать и воспроизводить текстовые материалы Информационно-аналитического портала «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua) без указания активной гиперссылки на www.comments.ua (не закрытой от индексирования поисковыми системами) непосредственно в тексте новости, не ниже второго абзаца, а также вносить изменения в тексты без письменного разрешения редакции портала. При воспроизведении или цитировании статей, опубликованных на портале «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua), нужно обязательно указывать имена авторов и источник заимствования. Запрещено перепечатывать, копировать или воспроизводить информацию, которая содержит ссылку на информационные агентства «Интерфакс-Украина», «Українськi новини», УНИАН. Фотографии и другие изображения принадлежат их авторам или правообладателям. Фотографии PHL можно использовать только с письменного разрешения редакции фотоагентства PHL.ua. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. В разделе «Дайджест» публикуются материалы, ранее опубликованные другими СМИ. В разделе «Мнения» публикуются авторские материалы. Все комментарии, который оставляют читатели портала, публикуются на веб-сервисе Disqus (disqus.com) и редакция портала не несет за них ответственность.